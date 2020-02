Pogacar demonstreert opnieuw en is ook de nieuwe leider

Na zijn doorbraak in zijn eerste seizoen als profrenner gaat Tadej Pogacar gewoon door op zijn elan. De Sloveense klimmer had al een ritzege beet in de Ronde van Valencia en was ook de beste in de koninginnenrit. Pogacar is daardoor ook de nieuwe leider.

De Belgen lieten zich niet onbetuigd in deze etappe: Tim Declerq, Nathan Van Hooydonck en Greg Van Avermaet zaten mee in de kopgroep van zeven. Op het einde lag de Sierra de Bernia nog te wachten, de favorieten konden het dus niet maken om de benen stil te houden. Dat deden ze ook niet. Op de lastige slotbeklimming was Pogacar duidelijk de beste. Hij nam voldoende afstand om ook de leiding over te nemen in de stand. Poels en Geoghegan Hart werden tweede en derde. Dylan Teuns en Sander Armée werden respectievelijk zesde en achtste.