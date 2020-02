Moreno Hofland opnieuw derde, thuisrijders vieren feest in Herald Sun Tour

De Nederlander Moreno Hofland had zijn ploeg Education First graag vroeg op het seizoen een zege geschonken en was er in de Herald Sun Tour een paar dicht bij. In de slotrit werd hij voor de tweede maal derde. De Australiërs Groves en Hindley waren aan het feest.

Na enkele lokale ronden in Melbourne draaide het uit op een massasprint, want twee kilometer voor de aankomst werden de vluchters gegrepen. Hofland mengde zich dus opnieuw in de debatten. Smith finishte net voor hem, maar het was Kaden Groves die de snelste was. De eindzege gaat naar Jai Hindley van Team Sunweb. De volledige top drie was overigens Australisch. Hindley hield 17 seconden over op Berwick en Howson van Mitchelton-Scott werd derde op 36 seconden van de winnaar.