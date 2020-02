UPDATE: cross in Merksplas gaat dan toch niet door

Bij de outdoor sportevenementen die vandaag op het programma staan, moet men zich beraden of het wel wijselijk is om ermee door te gaan. In Merksplas meende men aanvankelijk van wel, maar moet men toch op zijn stappen terugkeren.

De organisatie was eerst van plan de cross toch te laten doorgaan en liet dat via een persbericht weten. Wel waren er de nodige maatregelen genomen om de veiligheid te kunnen garanderen. Het was wel de bedoeling om het dagje cross vroeger dan oorspronkelijk voorzien af te sluiten. Wegens de weersvoorspellingen besloot de organisati om de elitewedstrijden vroeger van start te laten gaan. De dames zouden beginnen om 13u20. De mannen gingen het veld induiken om 14u30, een halfuur vroeger dan normaal. Update: door de te hevige rukwinden is nu toch besloten de cross af te gelasten.