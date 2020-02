Ploegleider Ineos na Pogacar bezig te zien: "Volgende generatie wordt absoluut te gek"

Iedereen heeft het erover in wielerland, hoe de nieuwe supertalenten zo snel de top bereiken. Ook Nicolas Portal, ploegleider bij Ineos, heeft de trend vastgesteld. De Fransman denkt dat het alleen nog maar straffer en straffer gaat worden.

Portal was actief in de Ronde van Valencia en reed met de wagen op een gegeven ogenblik achter Pogacar. "Je kon zijn vormn zien ,hoe hij bewoog op de fiets en je kon zien dat hij niet vol gas ging. Als er drie of vier man nog rond hem zat, had hij nog wat over", klinkt het bij Cyclingnews. "Het was zoals in de Vuelta, hij deed gewoon zijn eigen ding."

De nieuwe generatie lijkt gewoon veel meer te weten dan de toppers van vroeger op die leeftijd. " Vroeger moest je je eigen ervaring opdoen. Nu verstaan ze beter wat ze doen. Er is de data. Alles staat in de records en wordt uitgestippeld. De realiteit is gewoon dat ze goed zijn, maar het proces erachter helpt ook."

Wat gaat dat geven als dat zo blijft verder gaan? "De volgende generatie binnen 20-30 jaar wordt absoluut te gek."