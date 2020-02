Regels bij wereldbeker veldrijden worden aangepast: slecht nieuws voor Belgische veldrijders

De wereldbeker in het veldrijden gaat veranderen. Zo zouden er enkele nieuwe regels komen. Zo zouden er nog maar maximaal twaalf renners per land aan de start mogen staan.

Wielerflits geeft meer informatie over de nieuwe regels. Het is slecht nieuws voor de Belgische veldrijders, want twee weken geleden stonden er volgens nog twintig Belgische veldrijders aan de start van een wereldbeker-wedstrijd. nu wordt het maximum dus teruggeschroeft naar maximaal twaalf deelnemers.

De beste acht mogen starten en de overige vier plaatsen worden bepaald door de bondscoach. Vanaf nu mag ook de top-50 van de UCI-ranking zeker starten bij een wereldbeker-wedstrijd. Een tijd geleden werd de kalender ook al aangepast.