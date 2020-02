The Wolfpack met drie seizoensdebutanten naar de Ronde van de Provence en de Mont Ventoux

Kasper Asgreen, Andrea Bagioli en Ian Garrison openen er hun seizoen. Verder komen ook Dries Devenyns, Rémi Cavagna, Iljo Keisse, en Pieter Serry er in actie.

Zaterdag wordt er de koninginnenrit gereden op de Mont Ventoux. Die moet wel ‘maar’ tot op de Chalet Reynard worden bedwongen. Vorig jaar won Gorka Izagirre het algemene klassement. Philippe Gilbert won toen rit drie.

Crosswinds, punchy climbs, a visit to the infamous Mont Ventoux, spectacular scenery - the Tour de la Provence has it all and we're glad to be at the start this week: https://t.co/2iPfKOqFQJ pic.twitter.com/UfB6UFmJyn