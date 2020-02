Huwelijk tussen Movistar en Costa Ricaan strandt na elf jaar: weg naar Ineos vrij?

Amador is intussen 33. Hij sloot zich in 2009 aan bij het team, toen het nog Caisse d'Epargne heette. Amador was geen veelwinnaar. In 2012 boekte hij de mooiste overwinning uit zijn carrière. Hij won toen de veertiende rit in de Ronde van Italië.

De Giro was zijn grote liefde. Hij werd er in 2015 vierde en een jaar later achtste. Amador reed in totaal vijftien grote rondes.

Amador was de afgelopen maanden de hoofdrolspeler in een vreemde transfersoap. Wellicht trekt hij nu naar Ineos.

OFFICIAL STATEMENT



Movistar Team announces Tuesday it has reached an agreement with @Andrey_Amador for the termination of the contract between both parties.



We wish Andrey all the best in his future endeavours, after 11 successful years together. Thank you.