Max Walscheid voor tweede maal nipt geklopt in Tour de Langkawi

Tot vorig jaar verdedigde Max Walscheid met trots de kleuren van Suweb, nu tracht hij hetzelfde te doen bij NTT. De Duitser is de meest bekende spurter in de Tour de Langkawi. In meerdere etappes doet hij dan ook mee voor de zege. In de vijfde rit moest hij het stellen met een tweede plaats.

Walscheid werd al een keer tweede en heeft ook al een ritzege beet. In de etappe van Kuala Kubu Baru naar Ipoh lagen er opnieuw kansen voor de rappe mannen. De vluchters Mazuki, Ross en Suzuki probeerden wel stokken in de wielen te steken. MALEISISCHE WINST Zij hielden het het langst vol in de kopgroep, maar op zeven kilometer van de aankomst was ook hun verhaal voorbij. Vervolgens werd het dus toch een sprint. Het was erg nipt tussen Mohd Hariff Saleh en Walscheid. Het was de man van Terengganu die als eerste zijn wiel over de streep gooide. De Italiaan Matteo Pelucchi werd derde in de daguitslag. Leider in de koers is nog steeds de Italiaan Danilo Celano.