Tim Declercq deed reputatie opnieuw alle eer aan: "Van Avermaet maakte heel sterke indruk, Yves Lampaert ook"

Wie naar de Ronde van Valencia heeft gekeken, zag daar een vertrouwd beeld: Tim Declercq die naar hartelust aan de kop van het peloton sleurde en in de koninginnenrit zelfs in de kopgroep zat. Hij heeft alvast kunnen de conditie bij enkele andere Belgische toppers kunnen opmeten.

El Tractor zoals we hem kennen dus. Al was hij er deze keer niet gerust op, geeft Declercq toe aan Sporza. "Ik was met een bang hartje naar de Ronde van Valencia getrokken. In het begin van de winter voelde ik me iets minder dan de voorbije jaren. Maar dat heb ik kunnen rechttrekken in de stages."

LACHEN MET BEURTEN BILBAO

Het meest opvallende in de Spaanse rittenkoers was dat Declercq meeschoof in een rit met een zware klim aan het eind. Het leek zelfs dat hij en Van Avermaet aan het dollen waren met elkaar. "Van Avermaet en ik zaten te lachen met de onregelmatige beurtjes van Bilbao. Van Avermaet maakte op die slotklim een heel sterke indruk."

Declercq zag ook binnen zijn eigen team een voorjaarsrenner goed voor de dag komen. "Ook Yves Lampaert maakte een goede indruk. Als op 2 na laatste man in de sprinttrein heeft hij heel mooie strepen getrokken. Zijn 30 seconden-waarden zijn heel goed."