Méér dan 31 kilometer(!) hoogteverschil: ex-winnaar van drie grote rondes deelt waanzinnige trainingsresultaten

Vincenzo Nibali won elk jaar wel iets, maar de voorbije twee seizoenen bij Bahrein-Merida liepen toch iets minder dan alle voorgaande seizoenen.

Tornato dal Teide dopo 12 giorni di lavoro, 48 ore di allenamenti, 1348 km percorsi con 31.594 metri di dislivello. Che dite, è stato abbastanza? 😉

Returned from Teide after 12 days, 48 hours, 1348 km covered with difference in altitude of 31.594 meters.

Was it enough? 😉 pic.twitter.com/aUblscCBYp