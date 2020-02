OFFICIEEL: Costa Ricaan trekt naar Team INEOS

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Andrey Amador gaat dit seizoen voor Team INEOS rijden. Hij was een vrije renner, want hij werd gisteren vrijgegeven door Movistar.

Er waren al langer problemen tussen Amador en Movistar omwille van een contractverlenging. De ploeg besloot om hem gisteren vrij te geven en vandaag heeft hij dus al een nieuwe ploeg gevonden: Team INEOS. De Costa Ricaan tekende een contract van drie jaar bij Team INEOS en er wordt verwacht dat hij één van de knechten zal worden voor de kopmannen in de bergen. Eén van zijn strafste resultaten was een vierde plaats in het algemeen klassement van de Giro in 2015.