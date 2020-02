🎥 Bouhanni sprint naar winst in Ronde van de Provence

De openingsrit van de Ronde van de Provence was spek voor de bek van de sprinters. Nacer Bouhanni toonde zich uiteindelijk de snelste tussen twee Italianen en twee landgenoten.

Het is de tweede zege van de 29-jarige Fransman dit seizoen nadat hij al eerder een sprintersetappe won in de Saudi Tour. Bouhanni ruilde afgelopen winter Cofidis voor Arkéa-Samsic en dat lijkt hem voorlopig geen windeieren te leggen.

Bouhanni ging in de sprint op en over de Italiaan Jakub Mareczko. Timothy Dupont was eerste Belg met een zevende plaats. Bekijk hieronder nog eens de sprint.