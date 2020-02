Een half jaar na de exit uit de Tour en het gemiste podium: Thibaut Pinot is klaar voor comeback

Iedereen kan zich de taferelen van voorbije zomer nog wel voor de geest halen: Thibaut Pinot lijkt de beste klimmer te zijn in de Ronde van Frankrijk. Tot hij moet opgeven en het Tourpodium aan zijn neus voorbij ziet gaan. Zes maanden later gaat hij weer een wedstrijd rijden.

De beelden die na de opgave van Pinot opdoken, waren best hevig. De kopman van Groupama-FDJ huilde tranen met tuiten en had het in een impulsieve reactie zelfs even over stoppen met wielrennen. Zover kwam het niet, al reed Pinot wel geen enkele wedstrijd meer in 2019.

De Fransman maakte vroegtijdig een einde aan zijn seizoen om ruimschoots van zijn blessure te herstellen. In de Tour de la Provence maakt hij zijn grote terugkeer. Ook voor zijn ploeg is het gissen naar de vorm waarin Pinot verkeerd. Daar zullen ze in deze vierdaagse mogelijk wel een beeld van krijgen. Vorig jaar werd Pinot vierd in de Tour de la Provence.