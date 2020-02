Veertien Belgen maken zich op voor beklimming van de Mont Ventoux

De Mont Ventoux. Veel mythischer kan een berg niet klinken en al zeker niet in wielerland. Er wordt dan meteen gedacht aan aankomsten bergop in de Tour, maar dat is niet de enige wedstrijd waar de Ventoux aan bod kan komen. Dit jaar is het het geval in de Ronde van de Provence.

Deze vierdaagse rittenkoers heeft de voorbije jaren aan populariteit gewonnen. Ook de editie van 2020 zal de nodige belangstelling genieten met de koninginnenrit van zaterdag die beslecht zal worden aan Chalet Reynard. Die etappe zal meteen bepalend zijn voor het klassement. FINISH IN AIX-EN-PROVENCE Eerst de eerste twee ritten goed doorkomen dus, om dan op dag drie de Ventoux te bedwingen, vooraleer het richting Aix-en-Provence gaat op de slotdag. Dat is de opdracht voor het hele deelnemersveld, dat ook veertien Belgen telt. Circus-Wanty Gobert neemt met De Winter, Degand, Dupont en Van Melsen vier landgenoten mee. Ook de inbreng van Deceuninck-Quick.Step mag er zijn met de aanwezigheid van Devenyns, Keisse en Serry. Ook Vanmarcke, Vermote, Wynants, Van Asbroeck, Backaert, De Backer en De Witte starten in de Provence.