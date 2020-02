Eli Iserbyt kan er wel om lachen na gemiste eindzege: "Ben nuchter ... nu nog"

Eli Iserbyt kon nog de eindzege pakken in de Superprestige, maar moest dan wel twee plaatsen voor zijn ploegmaat Laurens Sweeck eindigen. Dat lukte niet en dus moest Iserbyt het met de tweede plaats in de eindafrekening stellen. Al liet hij daar de glimlach niet voor.

"De teleurstelling valt mee, want Laurens Sweeck was de betere vandaag. Hij was de sterkste en dan kan ik er mee leven. Ik had niet het gevoel dat ik er nog kon naartoe rijden", aldus Eli Iserbyt in een reactie bij Play Sports.

Als-verhalen

Iserbyt was er niet bij in Boom en ziet daardoor de eindzege uit zijn handen glippen: "Ik heb keuzes gemaakt in het begin van het seizoen en zit daar niet te hard mee in."

"Als ik in Boom had gereden, dan had Toon misschien niet gevallen. Als-verhalen bestaan niet. Ik ben nog nuchter nu, vanavond misschien niet meer", kon er een mopje af.