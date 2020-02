Hattrick is compleet voor jonge Colombiaan

In Colombia werd de vijfde rit gereden op zaterdag. En dat eindigde opnieuw in een sprint, waardoor het uitkijken was naar een aantal rappe mannen.

Onderweg van Paipa naar Zipaquira was het parcours heel wat minder uitdagend dan in de etappe van vrijdag. 3-0 En dus kregen we een nieuwe sprint. Die werd opnieuw gewonnen door Molano. Hij troefde zo voor de derde keer deze week Hodeg af. Higuita finishte rustig in het peloton en gaat zo als leider naar de etappe van zondag, die als pittig mag worden omschreven op weg naar El Once.