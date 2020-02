🎥 Bergkoning uit Giro viert nu ook in eendagskoers Trofeo Laigueglia

Eén van de renners met de grootste aanvalslust heeft weer eens van zich doen spreken. Deze keereens niet in een truitje van Trek-Segafredo, wel in dat van de Italiaanse federatie. Hoe dan ook, Giulio Cicconne was de beste in de Trofeo Laigueglia.

Het grote publiek leerde Ciccone kennen als de man die in 2019 het bergklassement van de Giro won. Bergop kan hij dus wel zijn mannetje staan en vooral wedstrijden die uitnodigen tot aanvallen, liggen hem. Dus ook de Trofeo Laigueglia. De Italiaan reed solo naar de overwinning. Op ruim een halve minuut werd Biniam Ghirmay tweede. Die hield in een sprintje met twee Diego Rosa af. 🇮🇹@giuliocicco1 of 🇮🇹@Federciclismo wins 🇮🇹@il_Laigueglia #TrofeoLaigueglia (📺@RaiSport) pic.twitter.com/r4RyIsoRQ8 — World Cycling Stats (@wcsbike) February 16, 2020