Liefst 16 000 wielertoeristen kunnen begin april alle gekende hellingen uit de Ronde betwisten

De Ronde van Vlaanderen gaat dit jaar door op zondag 5 april. Een dag eerder, op 4 april, kunnen wielertoeristen over grotendeels hetzelfde parcours rijden tijdens de Ronde van Vlaanderen Cyclo. Zestienduizend liefhebbers mogen meedoen.

Het parcours voor de Ronde van Vlaanderen Cyclo is bekendgemaakt. Geen enkele helling die de profs op zondag zullen betwisten, wordt eruit gelaten. De amateurs zullen dus over alle mythische stroken kunnen rijden. De totale afstand van de rit is 235 kilometer, terwijl de profs aan 267 kilometer zullen komen.

Die 235 kilometer is de grootst mogelijke afstand voor de wielertoeristen. Er kan ook gekozenn worden voor minder lange fietstochten van 74, 142 of 177 kilometer. Starten kan zaterdagochtend in Antwerpen tussen 7 en 8u 's ochtends. De finish in Oudenaarde zal om 20u opnieuw afgesloten worden. Wie wil meedoen, dient zich vooraf wel in te schrijven.