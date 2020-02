🎥 Education First bouwt dubbel feestje in Ronde van Colombia, Bernal grijpt naast ritzege

De laatste etappe van de Ronde van Colombia was voer voor klimmers. Er lag dus nog een kans voor Egan Bernal. Die deed er ook alles aan, maar de overmacht van Education First was te groot. Martinez won de rit, Higuita werd eindwinnaar.

Sprinter Hodeg van Deceuninck-Quick.Step had in deze bergrit geen zin om achteraan te blijven zitten en maakte opvallend genoeg deel uit van de vroege vlucht van veertien. In de groep der favorieten jaagde Education First het tempo op de voorlaatste klim al de hoogte in. De vroege vluchters moesten zich dus geen illusies maken. Uitgezonderd Jungels en Alaphilippe wachtten de grote namen tot de finale. Uiteindelijk was het enkel Chalupud die zich in het begin van de slotklim een voorgift bij mekaar kon fietsen. 🏆Sergio Higuita (EF Pro Cycling) de adjudica el Tour Colombia 2020 y 🏅Daniel Felipe Martínez (EF Pro Cycling) gana la etapa reina! 🇨🇴 #TourColombia2020 #Ciclismo #Cycling pic.twitter.com/N6FIlcxN0c — NotiCiclismo (@Noticiclismo1) February 16, 2020 Florez rekende hem als eerste in, maar werd zelf nog gepasseerd door het trio Bernal - Higuita - Martinez. Bernal trok door, maar kreeg zijn landgenoten van EF niet uit het wiel. Martinez spurtte naar ritwinst voor Higuita, die de ronde wint.