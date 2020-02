Chris Froome maakt dit weekend wederoptreden na lange blessure: "Voelt als een tweede kans"

Chris Froome is terug. Hij zal aanstaand weekend starten in de UAE Tour en zo zijn terugkeer maken na zijn blessure die hij opliep in de Dauphine in juni 2019.

"De voorbije maanden heb ik continu aan dit moment gedacht. Het moment opnieuw te kunnen racen gaat een hele last van mijn schouders zijn. Ik wil erg graag terug in het peloton zitten", aldus Froome op de webstek van zijn team Ineos. Tweede kans "Het voelt alsof ik een tweede kans krijgt op een profbestaan na zo'n crash, dus ik neem niets meer als vanzelfsprekend. Het jaar is tot nu toe heel erg goed verlopen, maar ik ben nog een eindje af van mijn topvorm." "Natuurlijk is er nog heel wat werk te verrichten om in die vorm te raken, maar ik zie de progressie elke week. Ik heb veel op volume getraind, de UAE Tour is een mooi begin om het seizoen te beginnen. Ik hoop er mijn werk te kunnen doen voor het team."