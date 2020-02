Klasse: Evenepoel draagt zege op aan Nikolas Maes en die komt meteen met een bedankje

Het vingertje mocht in de lucht, want Remco Evenepoel heeft opnieuw een overwinning erbij op zijn palmares. Ook zijn reactie aan de aankomst was klasse. De gedachten van Evenepoel waren meteen bij Nikolas Maes en zijn vrouw.

"Er was onlangs slecht nieuws voor een collega-renner in het peloton. Ik had gezegd: als ik win, is het voor hem. Zo is het nu ook. Ik zal mijn bloemen aan hem geven", vertelt Evenepoel in het flashinterview. Die collega is Nikolas Maes van Lotto Soudal. Zijn zoontje Maurice stierf enkele dagen voor zijn geboorte gepland was.

Er zijn belangrijkere dingen in het leven

Dat had Evenepoel blijkbaar ook enorm aangegrepen. "Er zijn belangrijkere dingen in het leven. Deze overwinning is voor Nikolas en zijn vrouw", aldus de renner van Deceuninck-Quick.Step. Het gebaar bereikte Maes al snel en die toonde zich enorm dankbaar.

"Mijn vrouw en ik danken je voor het opdragen van je zege aan ons tweede zoontje Maurice en bewonderen jouw persoonlijkheid", richt Maes zich tot Evenepoel.