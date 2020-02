Kwiatkowski trekt dit voorjaar wellicht niet naar Vlaanderen, deur staat slechts op klein kiertje

Michal Kwiatkowski heeft zich alvast doen opmerken tijdens de eerste etappe van de Ronde van de Algarve. Misschien kan het dan toch nog dat we hem dit voorjaar in Vlaanderen aan het werk zien, maar erg groot is die kans niet.

De voormalig wereldkampioen is een ex-winnaar van de E3 en werd al eens vierde in Dwars door Vlaanderen, maar dit jaar past hij in principe voor het Vlaamse werk. Dat wist Het Nieuwsblad op te vangen. "Ik heb mijn voorjaar toegespits op het Italiaanse drieluik Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en de Ardennenklassiekers met de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik." Er is wel nog een andere koers die in deze periode op zijn programma staat. "Tussenin rijd ik de Ronde van het Baskenland." Slechts één scenario kan Kwiatkowski nog naar Vlaanderen lokken. "Stel dat ik de Ronde van de Algarve win met dertien minuten voorsprong, dan zou het zot zijn om met die vorm het openingsweekend te laten schieten, maar die kans is zeer klein."