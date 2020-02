Matteo Trentin heeft eerste dichte ereplaats beet: "Ik had misschien rond Viviani kunnen gaan"

Dit seizoen kijken ze bij CCC niet alleen naar Greg Van Avermaet, maar ook naar Matteo Trentin. De Italiaan heeft voor het eerst van zich doen spreken. De voormalig Europese kampioen mengde zich in de massasprint in de Ronde van de Algarve en werd derde.

Er werd een spurt in Lagos verwacht, al was het nu ook niet helemaal een vlakke rit. "We besloten 's ochtends in de bespreking om voor aanvallen te gaan in het lastige stuk met 20 - 25 kilometer te gaan", vertelt Trentin op de Facebookpagina van CCC. "Lotto Soudal besliste om hetzelfde te doen, wat goed was voor ons."

INGESLOTEN

De koers hard maken was de intentie. "We zijn hard beginnen koersen van daar tot aan de laatste tien kilometer. Het hielp om voor vermoeidheid te zorgen bij de mannen die ook uitkeken naar de sprint. De jongens beschermden me tot aan de finish. Ik zat in een goede positie aan het voorlaatste rondpunt. Bij het laatste zat ik een beetje ingesloten."

Daarna was Trentin dus op zichzelf aangewezen. "Ik ging van wiel naar wiel. Ik denk dat ik zeker een goede snelheid had. Ik had misschien rond Viviani kunnen gaan, maar ik ben niet zeker. Al bij al ben ik tevreden. Derde is een goede uitslag, zeker met al die goede sprinters om mij heen. Het is een goede stap vooruit na de laatste twee weken."