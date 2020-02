Räim opent zijn rekening in Turkije, verrassende Belg sprint naar derde plek na tumultueuze toestanden

In Turkije wordt deze week ook gekoerst in de Tour of Antalya. De eerste rit leverde alvast een mooie sprint op.

De eerste rit van Antalya naar Antalya was er eentje met heel veel ontsnappingspogingen, maar uiteindelijk raakte niemand weg. Räim regelt de sprint En dus kregen we in de straten van de stad een sprint, die werd gewonnen door de Est Mikhel Räim. Hij ging Marko Kump en onze landgenoot Kenneth Van Rooy vooraf. Tim Merlier kon door materiaalpech en verschillende valpartijen in het peloton zijn kans uiteindelijk niet gaan in de sprint. Räim is uiteraard ook de eerste leider.