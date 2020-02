Tenoren uit 2019 staan er opnieuw goed voor met Omloop in zicht: vooral Stybar gaf al visitekaartje af

Slechts negen dagen scheiden ons van de Omloop Het Nieuwsblad, de eerste wedstrijd van het Vlaamse seizoen. We halen er de uitslag van vorig jaar bij en proberen in te schatten hoe de tenoren van toen er nu voor staan. Redelijk goed, zo blijkt.

Bij het overlopen van de top vijf uit 2019 merken we dat de meesten van hen op één of andere manier al wel getoond hebben dat ze er klaar voor zijn. Zij die vorig jaar voorin eindigden, mogen opnieuw mikken op een vooraanstaande rol.

DYLAN TEUNS

Aan de goede vorm van Dylan Teuns hoeft niet getwijfeld worden. In twee zware ritten in de Ronde van Valencia en één in de Ronde van de Algarve plaatste Teuns zich tweemaal in de top drie en eindigde hij één keer zesde. Op elke koers waar hij iets kon rapen, heeft hij zich dus al getoond. De Omloop speelt zich af op ander terrein, maar Teuns heeft er wel opnieuw een doel van gemaakt.

ALEXEY LUTSENKO

Bij Lutsenko is het de vraag hoe de Kazachse renner reageert op die vermeende dopingzaak? Prikkelt het hem zoals Fuglsang of reageert hij eerder aangeslagen? Met de conditie op zich is alvast niets mis. In de Ronde van de Provence eindigde Lutsenko derde in de rit naar La Ciotat en tweede op de Mont Ventoux. De groene puntentrui ging met hem mee naar huis.

TIM WELLENS

Het grote vraagteken uit de top vijf van vorig jaar. Heeft slechts één wedstrijddag op de teller: de openingsrit in de Ronde van de Algarve. Werd daarin 76ste, maar het was dan ook een sprintersetappe. Koos in 2019 voor een andere aanloop met drie wedstrijden uit de Challenge Mallorca en de Ruta del Sol. Afwachten dus hoe het uitdraait voor hem.

GREG VAN AVERMAET

Een echte uitslag heeft Van Avermaet dit seizoen nog niet kunnen rijden, maar in de Ronde van Valencia viel wel op hoe goed hij bergop reed. Zo eindigde hij tiende in de rit naar Cullera met alleen maar klimmerstypes voor hem. Dan kan het niet anders of de olympisch kampioen moet over een goede basisconditie beschikken.

ZDENEK STYBAR

De enige uit de top vijf van vorig jaar die al gewonnen heeft, altijd een goed teken. De voorlaatste etappe uit de Ronde van San Juan mondde uit in een typische Stybar-overwinning: een late aanval plaatsen en dan standhouden op de oplopende finish. Zijn zege in de Omloop van '19 betekende zijn heropleving als wegrenner. Ongetwijfeld heeft Stybar de wedstrijd met aankomst in Ninove opnieuw aangestipt.