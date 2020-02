Tim Wellens bij de beteren op tweede wedstrijddag: "Deze uitslag is veelbelovend"

Remco Evenepoel is niet de enige Belg die zijn goede benen getoond heeft in de tweede etappe van de Ronde van de Algarve. Ook Tim Wellens deed volop mee in de debatten. De renner van Lotto Soudal hield er een vijfde plaats aan over.

Toch ook bijzonder knap van Wellens, zeker aangezien het pas zijn tweede wedstrijddag van het seizoen is. De Ronde van de Algarve is dit jaar de eerste wedstrijd van Wellens. "Mijn vorm is zo goed als ik gehoopt had", besluit de Lotto-man na zijn vijfde stek in de rituitslag.

Het was voor hem een eerste maal echt aanvoelen hoe het zat met de conditie. "Het was vandaag een eerste test en die is volgens de verwachtingen verlopen. Deze uitslag is veelbelovend voor de volgende dagen", meent Wellens.