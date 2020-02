Ceylin Alvarado wordt geconfronteerd met uitspraak Paul Herygers: "Soms zeggen mensen dat ik er leuk uitzie of dat ik een sympathiek meisje ben"

Ceylin Alvarado is 'the next big thing' in het veldrijden bij de vrouwen. Op haar 25ste werd ze enkele weken geleden nog wereldkampioen bij de elite. Daarnaast valt ook haar spontaniteit op, wat ook Paul Herygers niet is ontgaan.

"Elke 25-jarige die van veldrijden houdt is verliefd op Ceylin Alvarado." Dat zei Paul Herygers enkele weken geledern over de Nederlandse met roots in de Dominicaanse Republiek. Voormalig doelman Geert De Vlieger ging voor Hoogvliegers langs bij de kersverse wereldkampioene en confronteerde haar met deze uitspraak, wat haar in lachen doet uitbarsten. "Ik heb het gelezen! Het kan, maar ik heb geen idee. Ik krijg wel commentaar dat ik er leuk uitzie of dat ik een sympathiek meisje ben." Ceylin del Carmen Alvarado, een zegen voor de cross! 🚴‍♀👏@devliegergeert pic.twitter.com/lowDzm646x — Play Sports (@playsports) February 20, 2020