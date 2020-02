Geen drie op drie voor Deceuninck-Quick-Step: verrassende Bol mag zegevieren in Ronde van de Algarve

Na de demonstratie van Remco Evenepoel gisteren, mochten de sprinters zich uitleven in de derde etappe in de Ronde van de Algarve.

Wie zijn geld gezet had op een hattrick van Deceuninck-Quick-Step was eraan voor de moeite. Fabio Jakobsen eindigde slechts als derde in de aangekondigde massasprint.

Het was de Nederlander Cees Bol (Sunweb) die daarin de snelste benen toonde, voor Sacha Modolo.

Onze landgenoot en leider in het klassement Remco Eveneo liep geen averij en mag morgen zijn leiderstrui opnieuw gaan verdedigen in een pittige bergrit.