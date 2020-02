Lefevere doet Belgische wielerfans watertanden: "Evenepoel staat nog niet op zijn scherpst"

Het wielerseizoen is nauwelijks op gang getrapt en het is alweer al Evenepoel wat de klok slaat. Terecht ook, na zijn demonstratie donderdag in de Ronde van de Algarve. Maar gaat het niet allemaal iets te snel voor het pas 20-jarige toptalent?

Volgens manager Patrick Lefevere slaat de youngster geen stappen over: "Ik zou niet weten welke. Je kan toch moeilijk zeggen dat je niet gaat aanvallen en terugdraaien. Alles wat hij kan winnen, moet hij meenemen", zegt hij in een interview aan Sporza.

Nog niet in topconditie

Volgende missie voor Remco en de eerste echte grote test wordt de Giro: "Hij staat nog niet op zijn scherpst, dat was ook de bedoeling. Als hij nu al helemaal top zou zijn, dan komt hij misschien al vermoeid aan de start in Italië. Het is de bedoeling dat hij progressief een beetje gewicht verliest richting Luik en dan naar zijn topconditie gaat."

Geen druk

"Hij zal eerst de kunst zijn om zo hard mogelijk te rijden in de tijdrit. Als hij daar kan winnen of de schade kan beperken, dan kijken we naar de 5e dag, de beklimming van de Etna. We behandelen hem niet als een kind, maar wij zijn toch ook wel een beetje bang. Een 20-jarige renner in een grote ronde. Als het lukt zijn we heel blij, maar als het mislukt, draaien we de bladzijde gewoon om."