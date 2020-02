Hoe ziet de toekomst van Denise Betsema eruit? "Waren hectische maanden"

Het was raak voor Denise Betsema in Leuven. Een knappe overwinning was het ook meteen, de eerste sinds haar terugkeer. En dus was de Nederlandse (uiteraard) in de wolken.

"Dit is extra speciaal nu ik eindelijk opnieuw een overwinning kan pakken. Bovendien waren de kindjes ook mee, dus ik ben ontzettend blij." "Het is één groot familiefeest. Hier gaan we heel hard van genieten met z’n allen", aldus Betsema in een reactie bij Sporza. Hectische maanden Rest de vraag: wat met de toekomst van Betsema de komende weken en maanden? "Het is een heel kort seizoen geweest voor mij, dus misschien dat ik nog wat mountainbike ga doen, maar ik ga vermoedelijk wel mijn rust pakken." "Het is een hectische maand geweest, ik weet nog niet precies wat we gaan doen. We moeten de planning nog maken voor het komende jaar."