Zwitserse ex-profrenner doet bekentenis: hij heeft jarenlang doping gebruikt

Operatie Aderlass heeft voor een nieuw slachtoffer gezorgd. Pirmin Lang heeft namelijk op Twitter laten weten dat hij jarenlang doping heeft gebruikt. Lang reed tussen 2013 en 2016 voor IAM Cycling en daar was hij onder meer een ploegmaat van Naesen en Devenyns.

Volgens Het Laatste nieuws werd bij operatie Aderlass dopingpraktijken uitgevoerd door de Duitse arts Mark Schmidt. Onder meer Alessandro Petacchi en Danilo Hondo liepen zo al tegen de lamp, maar nu is er nog een renner bijgekomen.

Pirmin Lang heeft op Twitter laten weten dat hij jarenlang doping heeft gebruikt. Hij zegt de wielersport nu ook vaarwel, want hij was nog aan de slag als ploegleider. In het verleden was hij ploegmaat van Naesen en Devenyns bij IAM Cycling.