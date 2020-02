Grote concurrent van Evenepoel maakt zich weinig illusies: "Ik heb amper op mijn tijdritfiets getraind"

Remco Evenepoel is ook in de Ronde van de Algarve op weg naar de eindoverwinning. De jongeman in het geel moet het nu nog zien af te maken in de tijdrit. Van diegenen die rond hem staan in het klassement, lijkt enkel Schachmann nog echt een te duchten concurrent.

In de laatste (berg)rit heeft Evenepoel alvast bewezen de Duitser aan te kunnen. Evenepoel bolde binnen als derde, Schachmann als vierde. Voor die laatste is de Ronde van de Algarve ook geen groot doel. "Ook al zijn mijn benen goed. Ik bouw op naar de Strade Bianche, de Tirreno, Catalonië en de klimklassiekers. Ik kwam zonder verwachtingen naar hier", verklapt de man van Bora-Hansgrohe aan HLN. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat hij geen gooi gaat doen naar de eindzege nu hij in die positie staat. Bovendien is er met zijn tijdrijderscapaciteiten weinig mis. "Normaal heb ik best een goeie tijdrit, maar ik heb deze winter amper op mijn tijdritfiets getraind. Ik heb ook nog nooit een tijdrit gereden tegen Evenepoel."