Kopman Terpstra jaagt op eerste zege in de Omloop met één Belg aan zijn zijde

Sinds zijn vertrek bij The Wolfpack is Niki Terpstra geen klassiek succes meer gegund geweest. Wie weet kan de Nederlander daar in 2020 verandering in brengen. Met Monumenten als de Ronde en Roubaix op zijn palmares, is hij daar zeker toe in staat.

De vraag is of Terpstra ook in het shirt van Total Direct Energie zulke wedstrijden nog kan winnen. Net zoals voor de andere klassieke renners begint het voor hem met de Omloop Het Nieuwsblad. Die wedstrijd wist Terpstra in het verleden overigens nog niet te winnen. Uiteraard is Terpstra de kopman voor Total Direct Energie in de Omloop. Vijf Fransen zullen hem zaterdag vergezellen: Damien Gaudin, Lorrenzo Manzin, Adrien Petit, Geoffrey Soupe en de toch al meer bekende Anthony Turgis. Er rijdt ook één Belg mee bij de Franse ploeg: Dries Van Gestel. Die kwam in het voorbije tussenseizoen over van Sport Vlaanderen-Baloise.