"Van der Poel hield zich in de Algarve bewust afzijdig" - Ploeg verkent Omloop niet meer

Mathieu van der Poel is één van de namen om in de gaten te houden dit voorjaar. Ook in de Omloop Het Nieuwsblad behoort hij tot de favorieten.

In de Ronde van de Algarve wist de Nederlander geen hoge ogen te gooien, maar dat was ook niet de bedoeling. "Mathieu is ontegensprekelijk onze man met nummer één in de Omloop”, vertelde ploegleider Bart Leysen aan Sporza. “Hij brak zijn veldritseizoen voortijdig af om zich te concentreren op de weg. In de Ronde van de Algarve hield hij zich bewust afzijdig.” VDP wordt in de omloop gesteund door Dries De Bondt, Senne Leysen, Kristian Sbaragli, Scott Thwaites, Petr Vakoc en Otto Vergaerde. Een collectieve verkenning van de Omloop komt er niet meer. “De meeste renners verkenden de Vlaamse openingsklassieker al individueel”, aldus Leysen.