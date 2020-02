Bingoal-Wallonie Bruxelles keert op stappen terug en schrapt verkenning Omloop

Opvallende last-minute wijziging van de plannen voor één van de deelnemende Belgische teams aan het Vlaamse openingsweekend. Bingoal-Wallonie Bruxelles gaat deze week de Omloop Het Nieuwsblad niet meer verkennen. Nochtans was dat oorspronkelijk wel de bedoeling.

Zoals bij wel meerdere ploegen stond een verkenning van de Omloop donderdag op het programma bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Daar stapt de procontinentale ploeg nu vanaf en dit vanwege de voorspellingen voor donderdag met smeltende sneeuw en fikse buien.

RECUPEREREN

'Wij hebben eerder op het seizoen al een verkenning van de Omloop achter de rug", meldt manager Christophe Brandt aan HLN. "Doordat de weersvoorspellingen niet zo goed zijn, laten we een nieuwe verkenning schieten. De renners werkten de afgelopen dagen al een programma af. We kiezen er daarom voor om de renners te laten recupereren. Mijn renners bezitten wel de parcourskennis van de wegen."

Franklin Six, Ludovic Robeet, Aksel Nommela, Joel Suter, Eliot Lietaer en Lionel Taminiaux komen zeker aan de start voor Wallonie-Bruxelles. De laatste plek in de selectie gaat naar Tom Wirtgen of Mathijs Paasschens.