Regen en wind zullen Naesen niet deren: "Iets gemakkelijker om prijs te rijden"

Zoals het er nu voor staat, zal het iets voor echte Flandriens worden, komend weekend. Wie zich alvast geroepen voelt, is Oliver Naesen. Die laat zich niet ontmoedigen door een beetje wind en regen. De kopman van AG2R weet het allemaal wel te relativeren.

"Het wordt zeker een heel schone koers om te volgen op tv", vat Naesen het in een gesprek met Het Nieuwsblad nog goed op. "Ach, het zijn dé dagen die tellen, waarvoor we het doen en waarover je achteraf met veel plezier vertelt."

De wind zit wreed goed

Bovendien heeft Naesen al iets positiefs opgemerkt. "De wind zit wreed goed. Dat betekent na de Bosberg diep in de finale de wind in de rug. De regen? Wreed leutig is dat niet, maar het is voor iedereen hetzelfde, hé. Het is wel iets gemakkelijker om prijs te rijden."

En dan zijn er nog die fameuze rukwinden die voorspeld worden. "We moeten zien recht te blijven hé, maar à propos, vorig jaar stond de wind even hard in Gent-Wevelgem hé. En dan heb ik het nog niet over die editie van vijf jaar geleden."