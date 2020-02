Tweede keer Jebel Hafeet moet voor spannender duel Yates - Pogacar zorgen

De benen eens testen, zo noemde Adam Yates het na zijn demonstratie op de Jebel Hafeet. De bekende klim doet dit jaar twee keer dienst als de aankomst van een etappe in de UAE Tour. De rest krijgt dus een herkansing, in de eerste plaats Tadej Pogacar.

Het supertalent van UAE was toch wel de man naar wie het uitkijken was in deze specifieke rittenkoers. De derde uit de Vuelta eindigde dinsdag tweede op de Jebel Hafeet, maar wel op meer dan een minuut van Adam Yates; Toch is het aannemelijk dat we donderdag een spannender duel tussen deze twee te zien krijgen.

Het is immers zo dat in de derde etappe Pogacar van veel verder moest komen. Lutsenko en Gaudu zaten aanvankelijk wel in het gezelschap van Yates. Die eerste twee kon Pogacar nog inhalen, de klimmer van Mitchelton-Scott daarentegen was buiten schot.

YATES MOET CONSOLIDEREN

Eerste voorwaarde is dus dat Pogacar Yates zo geen grote voorgift laat nemen. Wellicht zal de alertheid bij de Sloveen wel zijn opgedreven. Bovendien is het weinig waarschijnlijk dat Yates een vroege aanval plant. Als leider in het klassement komt het er voor hem nu op aan om zijn voorsprong te consolideren. Dat werkt een duel met Pogacar in de rit van donderdag in de hand.

Nog een andere reden waarom het tot zo'n scenario zou kunnen komen: nadat Pogacar in de vorige bergetappe echt los kwam, bleef het verschil tussen beiden rond de minuut schommelen. Het moet gezegd dat Pogacar niet dichter kwam, Yates zit dus echt wel met superbenen. Maar als ze op gelijke voet vertrekken, moeten ze mekaar wel waard zijn.

POGACAR NOG STRIJDVAARDIG

Na afloop van die derde etappe oogde Pogacar nog opgewekt en vooral strijdvaardig, ondanks de grote achterstand in het klassement. Die ingesteldheid komt de spanning van de UAE Tour ten goede. De Sloveen gaat dus indien mogelijk aanvallen en dan is het afwachten of Yates op die demarrages kan antwoorden. Het kan zo nog een mooi steekspel worden.

De belangen van de ploeg van de tweede in de stand zijn ook gewoon te groot om het hoofd te laten hangen. UAE Team moet schitteren in de UAE Tour. De voorwaarde is dan wel dat ze bij de ploeg aan hetzelfde zeel trekken. Andere goede klimmers als Formolo en Ulissi moeten bereid zijn om zichzelf op te offeren om hun ploegmaat aan de zege te helpen.

VALVERDE NOG NIET TOP

Zijn er dan geen andere kanshebbers voor de zege op de Jebel Hafeet? De uitslag zal toch grotendeels overeenkomen met die van dinsdag en dan kom je toch grotendeels bij twee meermaals genoemde renners. Ook een Gaudu en een Majka hebben wel wat in hun mars. Valverde was in het verleden de koning van de Jebel Hafeet, maar zat in de vorige bergit te ver om te kunnen vermoeden dat hij een rol gaat spelen.