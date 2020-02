Matthews wel erg begaan met coronavirus: "Draag een masker als ik moet reizen" en "Soms weet je niet of je het hebt"

Zoek niet naar Michael Matthews tijdens het Vlaamse openingsweekend. De Australiër zal er niet aantreden. Zijn doelen liggen later in het jaar. Sowieso zit 'Bling' momenteel vooral met zijn gedachten bij een maatschappelijk probleem: het coronavirus.

De ernst van de zaak is bij Matthews wel al binnengedrongen. "Er gaan veel mensen dood door het virus, het is geen typisch lentegriepje. Het is iets groots, in de sportwereld en het normale leven. We nemen de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn. Ik draag zelf telkens een masker als ik moet reizen en heb altijd handschoenen aan", zegt de renner van Sunweb zelfs aan Sporza.

Dan zit je er echt wel mee in je hoofd. "Ik draag mijn steentje bij om het virus niet te krijgen of niet verder te doen verspreiden. Soms weet je zelfs niet of je het hebt of niet. Het team doet een goede job om ons voor te bereiden op wat er ook moge gebeuren. Hopelijk doen we alles om het weer veilig te maken voor de wereld, niet enkel voor de sportwereld."

SKI-EVENT

Ondertussen dreigen er door het virus wel koersen afgelast te worden. "Het zit in de gedachten van vele mensen. Als je ziet hoe ver het gevorderd is in Italië, waar alle koersen zullen zijn volgende week, is het een veelbesproken onderwerp. Ik heb gelezen dat er bij een ski-event slechts de helft van het publiek werd toegelaten."

Dan zullen andere sportevenementen wellicht ook wel in het gedrang komen. Matthews vertrouwt erop dat de juiste beslissingen genomen zullen worden. "Ik weet niet wat de exacte oplossing is, maar de koersorganisatoren zullen hun best doen om iedereen tevreden te stellen."