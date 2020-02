Trentin maakt verwachtingen voor openingsweekend bekend: "Kuurne-Brussel-Kuurne ligt me waarschijnlijk beter"

Matteo Trentin is één van die mannen bij wie het uitkijken is hoe ver hij al staat. Een Trentin op zijn best moet in de Omloop ook zeker een rol kunnen spelen, maar de Italiaan zelf ligt vooral wakker van Kuurne-Brussel-Kuurne.

Hoe zit het nu eigenlijk met de vorm van Trentin. "De Ronde van de Algarve was een leuke koers om mijn vorm te finetunen voor het openingsweekend", zegt de CCC-renner. "Ik ben nog geen honderd procent, maar ik voel me goed." Dit is zijn eerste jaar als ploegmaat van Greg Van Avermaet. "Samen koersen met Greg en beiden aanwezig zijn in de finales, zal een voordeel zijn. De laatste jaren is er altijd min of meer hetzelfde aantal renners voorin. Kunnen samenwerken met een ploegmaat is altijd beter dan alleen te zitten." DAG PER DAG Wat zijn de verwachtingen juist voor het openingsweekend? "De twee koersen zijn een beetje verschillend en Kuurne-Brussel-Kuurne ligt me waarschijnlijk een beetje beter. Maar we nemen het dag per dag. Het weer ziet er niet goed uit, het zal dus zelfs nog zwaarder zijn."