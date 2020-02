Omloop Het Nieuwsblad: zo was het in 2019

Zaterdag staat de Omloop Het Nieuwsblad, de eerste wedstrijd uit het Vlaamse voorjaar, op het programma. Altijd een moment om naar uit te kijken? Hoe verliep de Omloop precies vorig jaar? Graag frissen we nog eens opnieuw uw geheugen op.

Het is 2 maart 2019 wanneer het peloton zich in Gent meldt voor de officieuze start van de Omloop Het Nieuwsblad. De officiële start ligt even verderop in Merelbeke en daar laat Laurens De Vreese zich meteen opmerken. De man van Astana geraakt echter niet weg. Dat lukt wel voor Devriendt, Howes, Jans en Wirtgen.

NEUTRALISATIE VROUWENKOERS

Deze vier zaten in de vlucht van de dag. Het peloton dacht te laten begaan, maar ging daar toch iets te ver in. Het mannenpeloton werd zo bijna ingehaald door het vrouwenpeloton. De vrouwenkoers moest even geneutraliseerd worden en in de loop van de dag ging het tempo bij de mannen dan toch de hoogte in.

Na een tweede passage op de Leberg roerden Naesen, Roelandts, Stannard en Stybar zich voor het eerst. Maar het was pas op de Molenberg dat de koers open brak. De vier vooraan mochten hun droom al snel opbergen nadat er zich een schifting voordeed in de groep der favorieten. Terpstra, Stuyven, Vanmarcke en Valgren Andersen waren niet mee. Benoot kwam ten val.

TACTISCH STEEKSPEL

Lutsenko, Oss, Stybar, Teuns, Van Avermaet en Wellens doken op in de koers van de koers en trokken met zijn zessen richting Muur en Bosberg. De demarrages van Van Avermaet ten spijt moest enkel Oss de rol lossen. Nadien begon het tactisch steekspel. Van Avermaet beantwoordde een aanval van Wellens, maar had dan geen reactie in huis op de versnelling van Stybar en ook de rest haalde hem niet meer bij.

Zo won voor het eerst in veertien jaar een renner uit de ploeg van Patrick Lefevere de Omloop. Maken ze er in 2020 twee op een rij van of is het opnieuw aan een ander team om te juichen?