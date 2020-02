Winnaar vanop La Planche des Belles Filles draagt ook het voorjaar in zijn hart: "Ik hou van het Vlaamse werk"

Je zal ze niet in grote getalen tegenkomen: renners die zeges behalen op iconische aankomsten bergop in de Tour en anno 2020 ook meedoen voor de prijzen in het voorjaar. Toch is dat wat Dylan Teuns probeert te doen. Aan de basis ligt zijn liefde voor het Vlaamse werk.

Zijn grote hoofddoel zal Teuns van de Omloop niet maken, maar anderzijds zit het na die vijfde plaats van vorig jaar toch ook ook wel al even in zijn gedachten. "Waarom die Vlaamse eendagskoersen mij ook liggen? Daar valt niet veel aan uit te leggen. Ik hou van het Vlaamse werk", verklaart Teuns. Als Vlaamse renner leer je over kasseien rijden Zijn affectie voor het Vlaamse voorjaar is oprecht, ook al kan Teuns ook op andere parcoursen zijn streng trekken. "Natuurlijk word ik nog meer geassocieerd met de Ardennenklassiekers. Die liggen mij waarschijnlijk ook nog net iets beter. Maar als Vlaamse renner rijd je al deze wedstrijden en leer je over de kasseien rijden. Het is voor een groot stuk liefde voor het Vlaamse werk. Daarom ben ik hier ook terug opnieuw." Het zijn twee zeer verschillende dingen, maar is het evidenter om het ene of het andere terrein resultaten te boeken? Teuns laat het in het midden. "Of de Omloop Het Nieuwsblad gemakkelijker te winnen is dan Luik-Bastenaken-Luik? Dat weet ik niet."