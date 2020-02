Lefevere stelt voorwaarde om Evenepoel klimtrein te bieden

Patrick Lefevere kan zich soms enigszins opwinden aan onderwerpen die volgens hem nogal uitvergroot worden. Hij heeft het momenteel dan onder andere over het coronavirus. Op sportief vlak ziet hij het ook in verband met... Remco Evenepoel.

Evenepoel gaat met reuzensprongen vooruit en maakt later dit jaar - als het virus wil gaan liggen - zijn debuut in een grote ronde. Alleen is het zo dat Deceuninck-Quick.Step niet echt gebouwd is om klassementsrenners of klimmers te ondersteunen in een grote ronde.

PANDEMISCHE PROPORTIE

"Wij hebben bij Deceuninck-Quick.Step geen klimploeg om Remco Evenepoel bij te staan in een grote ronde", geeft Patrick Lefevere toe in zijn column in Het Nieuwsblad. "En blijkbaar is dat een probleem van pandemische proportie."

Lefevere vindt het zelf zo erg nog niet. Als Evenepoel zich verder ontwikkelt, kan er in de toekomst mogelijk wel eens nagedacht worden om hem meer steun te bieden bergop. Dan moeten wel bepaalde voorwaarden ingevuld worden. "Een klimtrein voor Evenepoel? Alleen met 20 procent meer budget", besluit Lefevere.