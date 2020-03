Alles zit snor in nieuwe relatie van Roger De Vlaeminck: "Seksueel komen we goed overeen"

Liefst 51 jaar is het geleden dat Roger De Vlaeminck de Omloop gewonnen heeft. Inmiddels is De Vlaeminck 72 en sinds een tijdje heeft hij een nieuwe vriendin. Voorlopig gaat alles nog uitstekend tussen hen beiden.

Roger De Vlaeminck spreekt met Het Nieuwsblad over zijn vriendin. "Ze is van Bilzen. Dat is ver, hé. Ik heb een maand in het ziekenhuis gelegen", verwijst De Vlaeminck naar een minder gelukkig voorval dat zich recent voordeed. "Ze is altijd van Bilzen afgekomen, van zaterdagochtend tot zondagavond."

NOG 10-15 JAAR GELUKKIG ZIJN

Een nieuwe relatie had hij toch niet meer verwacht? "Maar neen, ik ben 72 jaar. Ik moest geen vrouw meer hebben. Waar ging ik nog een vrouw kunnen vinden. Een vrouw met twee of drie kinderen moet ik niet hebben, ik wil geen kinderen meer. Ik hoop nog een jaar of tien à vijftien gelukkig en tevreden te zijn."

Alles verloopt voorlopig naar wens tussen Roger en zijn vriendin. "Seksueel komen we ook heel goed overeen. Geen problemen." Schrik dat het slecht zou aflopen, heeft hij niet. "Als ze zegt dat ze weg is, is ze weg", bekijkt De Vlaeminck het nuchter.