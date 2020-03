Ex-veldrijder van Lotto-Soudal rijdt dinsdag voor het eerst als prof op de Belgische wegen

Kobe Goossens is dinsdag voor het eerst als prof te bewonderen op de Belgische wegen. De 23-jarige Belg zit in de selectie van Lotto-Soudal voor Le Samyn.

Goossens was tot 2014 veldrijder en reed ook in 2016 nog in de top tien in Ronse en op de Koppenberg bij de junioren, maar focuste de laatste jaren op de weg. Sinds dit seizoen rijdt hij voor Lotto-Soudal.

Twee weken geleden reed hij al de Ruta del Sol, maar nu is hij dus voor het eerst ook in België te bewonderen.