Ploegleider  Lotto-Soudal: "De allerbeste Gilbert is op komst"

Het werd andermaal niet het openingsweekend waar men bij Lotto-Soudal op gehoopt had. Het beste resultaat werd de achtste plaats van Philippe Gilbert in de Omloop.

Al bij al een hoopvolle prestatie, vertelde ploegleider Frederik Willems in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

"Philippe hoestte en kuchte nog een beetje, maar koerste toch zeer agressief op de Muur. Hij hielp nadien mee de mogelijke ereplaats van Frederik Frison (15e, red) beschermen. En hij was in de sprint van de achtervolgende groep nog bij de pinken. Dat zijn stuk voor stuk hoopgevende signalen."



"Alleen al door de manier waarop hij naar dit soort koersen toeleeft, houdt hij de moraal erin en neemt hij de hele groep op sleeptouw. Los daarvan: de allerbeste Gilbert is op komst, daar twijfelt niemand aan in deze ploeg. Vorig jaar won hij nog Parijs-Roubaix. En dat was niet met een gelukje. Dan ben je niet versleten."