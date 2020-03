Ploegleider over Van Avermaet: "Als er dan drie of vier renners aansluiten spreken we van een gouden move... maar Greg was te sterk"

Met Matteo Trentin heeft CCC sinds dit seizoen een extra ijzer in het vuur. De Italiaanse ploegmaat van Greg Van Avermaet reed een sterke Omloop Het Nieuwsblad.

Niet Van Avermaet, maar Trentin zat in de beslissende vlucht. Op de Muur gingen Jasper Stuyven en Yves Lampaert nét iets te snel. De Italiaan kon uiteindelijk net niet meer komen aansluiten en werd vierde.

Van Avermaet eindigde op anderhalve minuut van winnaar Stuyven. "Ik begrijp de teleurstelling van Greg wel", vertelde CCC-ploegleider Valerio Piva aan Het Laatste Nieuws. "Maar tactisch klopte het. Greg moet zich troosten met het besef dat we ons deze luxe vorig jaar nog niet konden permitteren.”

“Toen stond hij er moederziel alleen voor en kwam alle druk op zijn schouders terecht. Nu kunnen we tenminste spelen. Met Van Avermaet, maar ook met Trentin. Beurtelings."

Van Avermaet probeerde het in de aanloop naar de Rekenberg op zo’n 75 kilometer van de streep al eens, maar kreeg niemand mee.

"Hij probeerde een groepje los te weken uit het peloton. Maar hij was zodanig sterk dat hij alleen kwam te zitten. Sluiten er drie, vier renners aan spreken we van een gouden move." Nu kwam die op naam van Trentin.

“Maar Greg is in orde. Zijn dag komt wel, daar ben ik zeker van. In de Strade Bianche of in Tirreno-Adriatico. Als die koersen coronagewijs niet afgelast worden, tenminste. "