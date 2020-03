Wat als... de Italiaanse koersen worden afgelast?

Maandag of dinsdag valt de beslissing over het al dan niet annuleren van de drie Italiaanse koersen in maart. Het coronavirus dreigt er de grote spelbreker te worden.

Strade Bianche (7 maart), Tirreno - Adriatico (11 tot 17 maart) en Milaan - Sanremo (21 maart) staan allemaal op de helling. Het peloton dat in de gestaakte UAE Tour aanwezig was, zat er een aantal dagen in quarantaine. Team UAE, Gazprom, Cofidis en Groupama-FdJ zitten er nog steeds. Het grootste probleem is dat RCS naast de UAE Tour ook de Italiaanse koersen organiseert en een aantal personeelsleden nog steeds vastzitten in Abu Dhabi. Begin er maar eens aan op die manier. Het annuleren van de Italiaanse koersen zou een stevige streep door de plannen van het voltallige peloton zijn. De grote namen kunnen Tirreno – Adriatico ruilen voor Parijs-Nice en in België staan er nog een paar kleinere wedstrijden op het programma die als alternatief voor de twee klassiekers kunnen dienen. Maar de GP Monseré in de plaats van Strade Bianche en de Bredene Koksijde Classic als alternatief voor Milaan-San Remo? De organisatoren van de Belgische wedstrijden zullen het ongetwijfeld graag horen. Mannen als Philippe Gilbert iets minder. Heel wat teams hebben al een extra stage ingelast. Wellicht worden heel wat renners die hun plaats in -bijvoorbeeld- Parijs-Nice moeten afstaan dan plots op stage gestuurd. Als het niet anders kan, kan het niet anders. Maar we kunnen voorlopig enkel hopen dat de ‘Italiaanse maand maart’ gewoon kan doorgaan.

