Ardennenklassiekers nodigen uit: vier Belgische teams op de afspraak in het vrouwenpeloton

De organisatie achter Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl hebben officieel bevestigd welke teams er uitgenodigd worden. Voor beide wedstrijden zijn dat de 24 zelfde ploegen. Daar zullen 8 WorldTour-ploegen bij zijn en 24 continentale ploegen.

Van die 24 continentale wielerformaties komen er 4 uit België. Uiteraard zullen de Lotto Soudal Ladies van de partij zijn. Ook Doltcini-Van Eyck, dat vorig seizoen de Belgische kampioen leverde, mag rensters aan de start brengen. Daarnaast zullen ook Ciclotel en het Chevalmeire Cycling Team deelnemen aan de Ardennenklassiekers.

👉Voici la sélection des 2⃣4⃣ équipes pour #LBLwomen 2⃣0⃣2⃣0⃣ avec les 8 UCI WorldTeams. 👉Discover the 2⃣4⃣ teams selected for #LBLwomen 2⃣0⃣2⃣0⃣ with the 8 UCI Women’s WorldTeams. pic.twitter.com/NMoUHaNm8R

👉 J-50 avant la Flèche Wallonne. Découvrez la sélection des 2⃣4⃣ équipes pour la #FWwomen 2⃣0⃣2⃣0⃣ avec les 8 UCI WorldTeams.



👉 50 days to go before the Flèche Wallonne. Discover the 2⃣4⃣ teams selected for the #FWwomen 2⃣0⃣2⃣0⃣ with the 8 UCI Women’s WorldTeams. pic.twitter.com/W9upMjXqvr