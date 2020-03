Rijdt van der Poel mee in de Strade Bianche? Normaal valt vandaag de beslissing

Het is nog niet duidelijk of van der Poel komend weekend zal starten in de Strade Bianche. Hij was vorig weekend niet bij in de Omloop en in Kuurne-Brussel-Kuurne door ziekte.

Mathieu van der Poel heeft zich nog niet echt kunnen bewijzen in het voorjaar. Hij werd vorige week ziek en daardoor kon de Nederlander niet deelnemen aan de Omloop en aan Kuurne-Brussel-Kuurne. Vandaag wordt er volgens Het Laatste Nieuws verder geëvalueerd en daarna wordt beslist of van der Poel zal meedoen aan de Strade Bianche. De Nederlander werd dit seizoen 45ste in de Ronde van de Algarve.