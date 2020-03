Vandaag staat de GP Le Samyn op het programma: wie zijn de favorieten?

Vandaag staat de GP Le Samyn op het programma. Er doen enkele mooie namen mee en de favorieten zullen we in dit artikel overlopen.

De grote favoriet is misschien wel Jasper Stuyven. De Belg van Trek-Segafredo won het voorbije weekend de Omloop en hij werd ook vijfde in Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij heeft een sterke sprint in de benen en het zal moeilijk worden om hem er af te rijden.

Wie we vandaag misschien ook in de gaten moeten houden is Tim Declercq. De Belg van Deceuninck-QuickStep reed, net zoals Stuyven, sterk in het openingsweekend. Het enige nadeel voor Declercq is dat hij vandaag meer dan waarschijnlijk zal moeten werken voor Florian Sénéchal, een andere favoriet.

Ook Tim Merlier is vandaag op de afspraak. De Belg is misschien nog net iets sneller dan Stuyven in de sprint en ook hij zou wel eens mee kunnen gaan tot de eindmeet. Niki Terpstra zal het dan weer moeten hebben van een vlucht en een demarrage om alleen weg te raken.